Отмечена работа медика-добровольца Елены Беловой

В Мурманской области продолжают вручать благодарности волонтёрам, работавшим и днём, и ночью в период пандемии с нуждающимися в помощи людьми. В ЗАТО Александровск слова благодарности приняла медик-доброволец Елена Белова.

Елена Белова вспоминает, главная сложность, с которой активисты столкнулись в начале пандемии, это дисциплина людей. Приходилось уговорами и собственным примером показывать важность соблюдения мер профилактики заболевания. Одним из первых, принявших ковид-положительных пациентов в большом ЗАТО, стал военный госпиталь Полярного. Медики, по словам Беловой, народ мобильный, поэтому наладить работу удалось быстро и успешно

За нелёгкий труд в период пандемии Елену, как и многих её коллег-волонтёров, отметили благодарностью губернатора Мурманской области.

Елена Белова, провизор-технолог филиала №5 «ФГКУ 1469» Военно-морской клинический госпиталь, г. Полярный: «Вначале было сложно и с медикаментами, и с лечением. Но всё это быстро решаемо и было сделано. На самом деле, у нас очень много людей, которые откликнулись, которые были готовы работать и в круглосуточном режиме, отдавая этому свои силы и время».