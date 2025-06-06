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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.06.25 19:30

Отмечены усилия работников учреждений культуры и архивов за помощь в деле о признании геноцидом преступлений нацистов в Мурманской области

Сергей Паволин, государственный советник юстиции 3 класса, наградил работников учреждений культуры и архивов за помощь в деле о признании геноцидом преступлений нацистов в Кольском Заполярье в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, 24 марта Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Мурманской области в годы Великой Отечественной войны. В деле учли свидетельства из архивных документов, также на суде выступили члены общественной организации «Дети военного Мурмана», историки, краеведы и глава региона.

Юрий Ликатов, председатель клуба «Дети военного Мурмана»: «Во время войны мы - «Дети военного Мурмана» находились здесь, в Мурманске, а наши родители уходили на фронт. Мать у меня здесь тоже воевала, до Смоленска дошла, поэтому у неё и Орден Отечественной войны второй степени, и Медаль за оборону Советского Заполярья есть. Она потом в Кандалакше до 1947 года работала в военном госпитале».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Время проходит и очень важно эти исторические факты фиксировать, юридически подтверждать, чтобы никто никогда не смог вымарать это со страниц нашей истории».

Задача этого судебного процесса, как и подобных ему в других регионах России, не допустить фальсификации истории, определить юридический статус и признать действия, совершённые на территории Мурманской области, военными преступлениями, преступлениями против человечности.

Сергей Паволин, прокурор Мурманской области: «Достаточно сказать, что мы в суде исследовали более 20 томов архивных документов … Большую работу провели».

Огромный вклад в поиск информации внесли работники архива Мурманской области и краеведческого музея. Специалистов в торжественной обстановке наградил прокурор региона Сергей Паволин.

Александра Чаплыгина, главный методист Государственного архива Мурманской области: «Это, собственно, такие вещи, которые необходимы … Поэтому мы сразу же откликнулись».

Отметим, что наш краеведческий музей располагает большой экспозицией, посвящённой войне в Заполярье, тематические выставки устраивает и госархив региона, специалисты которого нередко, к тому же, публикуют ранее неизвестные факты из истории Великой Отечественной.

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