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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.12.21 19:30

Отметаем страхи и домыслы вокруг введения QR-кода

Жёсткие антиковидные ограничения разбили общество на два лагеря, сталкивая вместе противников вакцинации и её приверженцев. Кто прав, а кто виноват, как людям адаптироваться к новым реалиям. Ответ на этот и другие вопросы съёмочная группа «Арктик-ТВ» узнала у врача-психотерапевта и независимого эксперта – местного предпринимателя.

С недавних пор антиковидные ограничения стали жёстче – желающим посетить любое общественное место или мероприятие необходимо предъявить QR-код. Эта мера дала ощутимые результаты, серьёзно снизив заболеваемость и повысив темпы вакцинации. Однако часть граждан встретила её крайне негативно, некоторые из противников таких мер начали распространять во Всемирной паутине недостоверную информацию.

Александр Квиринг, врач-психотерапевт: «Идет массовая истерия, нарастает в обществе напряженность по поводу кодов. Формируются различные бредовые идеи о том, что в куар-коде заложены магические цифры, о том, что это чипизация населения, каким-то образом ими будут управлять через спутники и различные сети 5g  и тому подобное».

Врачи убеждены, что систему QR-кодов вводят для спасения людей, а такие домыслы не имеют ничего общего с реальностью.  В любом случае, сертификаты – менее жесткая мера в сравнении с локдауном. Вместо того, чтобы ограничить перемещение и активную жизнь граждан, страна обеспечивает возвращение к нормальной жизни тем, кто выбрал вакцинацию.

Александр Квиринг, врач-психотерапевт: «Человек чувствует себя более защищенным, когда этот код есть, когда рядом с собой он видит тех людей, которые не инфицированы, причём если человек за себя не переживает и не боится, значит, пусть он поволнуется за родителей и детей. Вирус мутирует, заболевание возрастает».

Антиковидные ограничения пагубно влияют на малый и средний бизнес. Несмотря на это, большинство предпринимателей и сотрудников местных магазинов принимают новые правила.

Лейла Рустамова, директор торговой точки: «Система ввода введения кодов – это абсолютно безопасная работа и для сотрудников, и для покупателей. Это нужная вещь. На торговлю сильно не повлияла, люди относятся с пониманием, первые дни, конечно, был небольшой спад, но потом всё наладилось, всё стало по-прежнему».

Стоит помнить, что вакцинация  – самый эффективный способ остановить пандемию и вернуться к нормальной жизни, отмечают врачи.

 

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