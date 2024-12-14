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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.24 20:30

Отметили День героев Отечества, День Конституции РФ, готовимся к «прямой линии» Президента России – пульс уходящей недели

В Мурманске на заседании городского Совета депутатов во втором чтении приняли проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Кроме того, народные избранники рассмотрели вопрос о реструктуризации в мэрии областного центра.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Сергей Пашинский, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией; Артём Олегович Гончаров, старший государственный инспектор-руководитель группы регистрационной и экзаменационной работы; Ярослав Васильевич Комарницкий, старший государственный инспектор-руководитель инспекторского отделения г.Мурманск.

В Мурманске на заседании городского Совета депутатов во втором чтении приняли проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Кроме того, народные избранники рассмотрели вопрос о реструктуризации в мэрии областного центра.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мурманской области уже пять лет. Итогами деятельности центра и планам на будущее поделился с журналистами руководитель Фонда развития малого и среднего предпринимательства региона.

19 декабря состоится «прямая линия» с Президентом Российской Федерации. Приём обращений идёт по всей стране. На сегодняшний день их уже более 800 тысяч. Жители Мурманской области тоже хотят обратиться к президенту со своими просьбами. А ряд представителей бизнес-сообщества даже подготовили коллективное обращение. В нём они жалуются на плохую работу полиции в регионе.

В честь Дня героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря, в стенах Дома детского творчества им. А. Бредова состоялась торжественная церемония награждения мурманских юнармейцев.

12 декабря в России отметили День Конституции. Каких-то устоявшихся традиций – как отмечать дату – нет, так, например, мурманские росгвардейцы записали видеоролик, посвящённый этому событию.

В Мурманске проходит отборочный этап Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда».

С января 2025 года печенгская школа №5 перейдёт на обучение в одну смену. Это стало возможным благодаря новому корпусу, участие в открытие которого принял и глава региона. Здание рассчитано на 250 учеников и построено в рамках программы по реновации ЗАТО и военных гарнизонов. Видео с долгожданного события Андрей Чибис поделился в своих социальных сетях.

По инициативе депутатов Госдумы детей мигрантов не будут принимать в школы без знания ими русского языка. Прежде чем зачислить ребёнка в учебное заведение, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации. С начала года Государственной Думой по инициативе депутатов принято 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.

В Мурманской области задержаны четверо участников преступной группы, подозреваемых в совершении серии жестоких преступлений. На счету мужчин причинение тяжкого вреда здоровья, в том числе повлекшего гибель человека, и преступление против половой неприкосновенности.

В Мурманске сотрудники городской Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Засветись!», направленную на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в темное время суток.

В коробке с карандашами, верхом на ките и на маленьком плоту – это не цитаты из известных музыкальных произведений, а скоростной спуск на самых фантастических санях в Гаджиево. Третий «Картонфан» прошёл в городе подводников.

В Мурманском арктическом университете дали старт XXIII международной конференции «Масловские чтения». В этот раз она посвящена 100-летию со дня рождения фольклориста и педагога Ивана Меркурьева.

В Мурманске много исторических зданий. Они важны не только как архитектурные достояния города, но и как память мурманчан, каким был город много лет назад. Макет одного из старейших зданий города-героя нахимовцы передали Мурманскому областному художественному музею.

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Юрий
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