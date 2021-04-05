Известные гости из крупных театров страны вновь стали радовать постановками мурманчан и жителей области. В минувшие выходные александровцы повторно отметили день смеха комедией «Сниму квартиру».

Трое мужчин разного возраста и профессий путем мошеннических махинаций одновременно становятся арендаторами одной и той же квартиры в центре Москвы… «Сниму квартиру» - комедия о дружбе и простом человеческом счастье. Такую лёгкую постановку привезли столичные актёры в Александровск. Артисты отметили, что отдача зала в маленьких городках иногда даже превосходит реакцию искушенных столичных зрителей.

Посмотреть постановку ещё успеют жители Колы. 8 апреля в местном Дворце культуры актёры ждут встречи с ценителями жанра комедии.