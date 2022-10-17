Отметили лучших участников проекта «Чистая Арктика»

«Арктику сделает чистой человек». Такой слоган у федерального проекта «Чистая Арктика». В Мурманске подвели итоги программы и наградили тех, кто борется за чистоту хрупкой северной природы.

В рамках всероссийского проекта «Чистая Арктика» неравнодушные люди и организации трудятся над тем, чтобы северные территории стали чище, освобождая её от накопленных с советских времён отходов. Благотворительная акция прошла в этом году во второй раз.

Дмитрий Лобусов, капитан атомного ледокола «50 лет Победы»: «Смысл продолжать акцию - есть. Непомерные были загрязнения, так быстро, за два года, к сожалению, теми силами, которые у нас получились, не получится. Так что будем надеяться, что всё будет продолжаться».

Андрей Нагибин, руководитель проектного офиса «Чистая Арктика»: «Мы столкнулись с тем, что это миллионы тонн мусора. Посчитать сейчас это невозможно, потому что действительно завозилось очень много. Как говорят моряки, а я сам бывший штурман и участвовал в северных завозах. Как говорят моряки, мы уходили отсюда в балласте - пустыми. Всегда уходили пустыми. Поэтому бочек из-под топлива и всего остального здесь очень много. В прошлом году мы больше 3 тысяч тон убрали, сейчас пока мы считаем, но это будет в разы больше».

Разумеется, не ко всякому виду мусора допускают волонтёров, в особых случаях подключаются специалисты. Но, не смотря на малоприятную работу, как может показаться на первый взгляд, добровольцев хватает, они с воодушевлением берутся за работу.

Артем Рутман, волонтёр: «Каждый же понимает, что ему нужен чистый воздух, чистая вода, плодородная почва. Это касается каждого из нас. От этого не нужно отстраняться, а наоборот, нужно идти к этому, объединяться и защищать нашу окружающую среду, потому что это наш общий дом для всех».

Во втором сезоне проекта на благо экологии трудились волонтёры из 10 субъектов, а также представители других стран.

Например, Гарсиа Кайо Альваро Руди приехал в Россию три года назад из Боливии. Признается, что в нашей стране достаточно чисто, но, несмотря на это, каждый должен относится бережно к природе и делать то, что в его силах».

Гарсиа Кайо Альваро Руди, волонтёр: «Мне нравится помогать людям. Убрать мусор - это наша задача. Когда есть такие проекты, то я всегда хочу участвовать, я волонтёр, хочу помогать. Я первый раз в Мурманской области. Мне очень понравилось здесь, у вас очень красивый город. Вчера мы были на пляже, убрали мусор там. Я очень рад, потому что мы помогли Мурманской области, я рад, потому что давно хотел познакомиться с Мурманской областью».

Прививали северные ценности иногородним участникам «Чистой Арктики» соратники из Единого волонтёрского центра. Вместе ребятам удалось плодотворно поработать и в местных эко-проектах.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра: «Помимо того, что мы участвовали в экологически стандартных проектах, как уборка, сбор мусора, очистка территорий, мы ещё в этом году реализовали взаимодействие с научным сообществом. С Кольским научным центром наш проект «Родники», где 10 родников вместе с корпоративными волонтёрскими группами были очищены, обустроены и проверены Кольским научным центром на пользование. А взаимодействие с биофакультетом МГУ - наша поездка в Дальние Зеленцы, где учёные смогли собрать материал для вывода новой бактерии, которая будет бороться с микропластиком, который нам засоряет моря Северно-Ледовитого океана».

За вклад в сбережение природного богатства нашей страны, активную позицию и усилия участников акции наградили почётными грамотами и тематическими сувенирами на борту первого в мире атомного ледокола «Ленин».