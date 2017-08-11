Отметим День физкультурника рекордами на стадионе

12 августа в Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов состоится спортивный городской праздник, посвященный Дню физкультурника. В программе: соревнования, эстафеты и показательные выступления.

- Много разнообразных, весёлых задумок у нас будет на этом празднике, - рассказывает Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре администрации города Мурманска. – День физкультурника будет жизнерадостным, оптимистичным, заряжающим своей энергией. Мы приглашаем всех, кому может быть, немного грустно в это не совсем ласковое лето. Кто хочет попробовать силы и установить собственный рекорд, приходите!

Праздничный парад состоится в 11 часов, но с 8 утра на поле уже будут гонять мяч участники турнира по дворовому футболу. После этого организуют соревнования для школьников и людей с ограниченными возможностями здоровья. А самые маленькие участники события выяснят, кто быстрее ездит на беговелах.

Так же зрители смогут увидеть показательные выступления по гиревому спорту, настольному теннису и уличному баскетболу.

По завершению программы праздника его гостей и участников ждёт пенная дискотека, красочный флеш-моб и церемония награждения победителей.

А вот праздник, который обычно организует областной спорткомитет в Долине Уюта, в этом году отменили, так как на площади комплекса укладывают асфальт и проводить состязания там в настоящее время невозможно.