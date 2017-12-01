Отношение людей к инвалидам меняется

Как северяне относятся к людям с ограниченными возможностями здоровья? Кто в состоянии изменить устоявшееся предвзятое отношение к инвалидам? В региональном правительстве состоялось заседание профильного совета. А до его начала губернатор посетила областную библиотеку для слепых и слабовидящих.

К инвалидам в России относились по-разному. В советское время людей с ограниченными возможностями старались вообще не замечать. Да и современное общество, в котором Мурманск не исключение, пока что несколько негативно относится к колясочникам, слабовидящим с белой тростью в руках или людям, имеющим проблемы со слухом, которые в обычном магазине вынуждены общаться с продавцом с помощью записок или жестов. И даже в зале областного правительства голоса выступающих, сегодня дублирует сурдопереводчик.

- Меняется отношение людей к инвалидам, - утверждает Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - Может темп изменений пока не устраивает ни тех, ни других. Но то, что это нужно делать так, как говорил профессор Преображенский, в головах людей, то это очевидно.

Представители общественных организаций признают, что административные здания постепенно оснащаются пологими пандусами, а кое-где даже появляются лифты. Но делается это далеко не везде, а чтобы получить возможность свободно выходить на улицу, инвалиды должны постараться убедить собственников квартир в реальной необходимости установки специальных конструкций. По словам специалистов, должно пройти время, чтобы молодое поколение перестало смотреть на людей с ограниченными возможностями с предвзятостью. А помочь в этом процессе должны инклюзивные практики.

- Когда дети взаимодействуют друг с другом в непринужденной обстановке, они эти барьеры не замечают, не видят, - говорит Оксана Кошевич, председатель совета региональной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана». – У них закрепляется понимание, что человек, имеющий какие-то отличия физической формы от них, ничем не отличается по человеческим качествам. С ними можно дружить и общаться, поплакать вместе...

До начала заседания совета по делам инвалидов губернатор посетила Мурманскую областную библиотеку для слепых и слабовидящих. Одно из немногих мест в городе, где к людям с ограниченными возможностями здоровья относятся как к равным. Для человека, живущего в мире без привычной возможности почитать книгу, зайти в Интернет в поисках информации и посмотреть кино, такие учреждения - настоящий спасительный островок. Здесь установлены компьютеры с клавиатурами брайля и приспособления для увеличения текста.

На базе библиотеки есть своя студия звукозаписи, где приглашенные актеры озвучивают произведения краеведческой литературы.

Но до культурного центра ещё нужно добраться, а дорога порой превращается в самый настоящий квест, в котором сложности могут возникнуть, если на привычном тротуаре припаркуется машина или в общественном транспорте не будут объявлять остановки. Да и далеко не все городские светофоры сегодня в городе оборудованы звуковыми сигналами.