«Отопительный сезон» – «Арктик-ТВ» заводит новое дело в программе «Коммунальный детектив»

В этом году отопление дали раньше положенного срока, не дожидаясь заморозков. Чем было вызвано такое решение? поможет ли тепло в домах сократить рост простудных заболеваний? - на эти и другие вопросы горожан ответил глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Опережая график, не дожидаясь 4 сентября, в Мурманске начался отопительный сезон. Жители многоквартирных домов поделились на два лагеря – одним дома стало уютно, другим – душно. Евгений Никора заверяет, что, прежде всего, важен комфорт и здоровье северян.

- Наш народ всегда жалуется. А потом будут жаловаться, что форточки приходится открывать.

- Нет, сначала они будут жаловаться, что жарко, а потом будет нормально, потому что на улице будет прохладно и дома будет тепло. Но тут не угадаешь. Для меня главное, чтобы всем было комфортно, - говорит Евгений Никора. - Жар костей не ломит.

Ресурсники готовы к новому отопсезону, а насколько платежеспособны коммерческие предприятия, которые пострадали во время пандемии. Неужели их здания будут замерзать. Глава администрации города Мурманска Евгений Никора утверждает, что бизнес в беде не оставят:

- Чтобы они не испытывали серьёзного давления со стороны ресурсников и кредиторов, но при этом они должны понимать свою ответственность, что всё равно придётся платить. Мы не можем решать ни за МурманЭнергоСбыт, ни за МТЭЦ, но мы их попросили внимательно отнестись к отсрочкам и рассрочкам, постараться погасить долги по графику во всех отраслях бизнеса.

Евгений Никора готов к самым острым вопросам журналистов. Новая труба в Росляково «закоптила» и не была сдана в срок. Меры предприняты. Глава администрации готов к кардинальным решениям - каждый чиновник должен знать, что на нём, в первую очередь, большая ответственность.

- Нам надо к следующему учебному году закончить два детских сада, а это не труба, - говорит глава администрации города Мурманска, - поэтому с людьми, которые уважаемые, но не справляются, надо расставаться вовремя».

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