Отопительный сезон в жилищном фонде города Мурманска начинается с 8 часов 14 сентября

Об этом на своей странице в телеграмм-канале сообщал глава администрации Юрий Сердечкин.

Решение принято в связи с прогнозируемым понижением среднесуточной температуры воздуха. Руководителям предприятий и организаций, осуществляющим содержание и ремонт жилищного фонда, необходимо принять меры по приёму теплоносителя в многоквартирные дома города, отметил сити-менеджер.

Регулировка системы отопления при запуске теплоносителя, по словам Юрия Сердечкина, должна быть выполнена в течение пяти суток.