ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Кто любит и почему отдыхать в Мурманской области?Мурманский транспортный филиал «Норникеля» выпустил в Умбу молодь сёмги
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»14.06.18 19:30

Отопительный сезон закончен, готовимся к следующему

Завершение отопительного сезона стало центральной темой оперативного совещания в региональном правительстве. Обсудили также вопросы вакцинации северян против клещевого энцефалита, что особенно актуально для тех, кто уезжает в отпуск в тёплые регионы России, и вопрос формирования добровольческих бригад для борьбы с пожарами.

В Заполярье приступили к опрессовкам теплосетей и подготовке к следующему отопительному сезону. Второй год подряд отопительный период в Мурманской области стал значительно длиннее запланированного. Этой теме в ходе оперативного совещания глава региона уделила особое внимание.

- Теплоснабжающие организации приступили к опрессовке сетей, во время которых уже выявлены порывы на изношенных участках, - отмечает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Там уже начаты ремонтные работы. Технологическое оборудование и инженерные сети частично выведены из эксплуатации на период подготовки к новому отопительному периоду.

Май в этом году выдался непривычно тёплым,  в квартирах стало жарко, поэтому  жители области завалили энергетиков просьбами о том,  чтобы отопление выключили. На котельных выждали нормативные дни, муниципальные власти подписали документы о завершении сезона  и подачу тепла прекратили.  А вот июнь выдался  холодным и даже снежным, люди начали замерзать и просить вернуть подачу тепла. Но сделать это было уже невозможно.

- Уделите внимание этой теме и объясните нашим землякам, что лето не бесконечно,  - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - У нас короткий этот  период,  поэтому важно за это время подготовиться к следующему отопительному сезону. Здесь невозможно работать в режиме авралов. Это, в конце концов, вопрос безопасности.

Ещё одной важной темой оперативного совещания в региональном правительстве стал вопрос профилактики клещевого энцефалита. В Заполярье насекомых, распространяющих инфекцию, нет, поэтому бесплатная вакцинация от недуга не предусмотрена. Те же, кто едет в регионы, где клещи  водятся, процедуру могут пройти за деньги. Прививку делают  в целом ряде  медицинских учреждений области.

Если бы в заполярных лесах водились клещи, то это, скорее всего, отпугнуло бы многих любителей отдыха на природе, которые нередко становятся виновниками пожаров. Чтобы предотвращать такие ЧП, в регионе формируются   добровольные пожарные и спасательные отряды. В области уже зарегистрированы 626 таких формирований. «Обучение добровольных пожарных производится специалистами ГУМЧС России по Мурманской области, а также специалистами ГОКУ, очно, заочно, дистанционно, - сообщил Андрей Игнатенко,  и.о. председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области. В настоящее время обучение прошли  более 8 тысяч человек или 91% от общего числа добровольцев.

Глава региона поручила комитету вести активную информационную работу по привлечению новых волонтеров.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаО «цветах жизни» и нормах «на прокорм»
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 130 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Семен П
14.06.18 21:31
Молодца! Хорошо начали, порадовали бутсы российские!
Комментарий к новости:Российские футболисты открыли Чемпионата мира-2018 убедительной победой
Александр
14.06.18 15:05
Но по факту МВД не проводит служебные расследования... Баталова отправили на покой и погон не лишили. В тюрьму никого не посадили. Вопрос, почему? Наверное, МВД не хочет «выносить сор из избы» и порт
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-3, или Правосудие по-мурмански»
Роман
13.06.18 23:18
Хватит фуфайку населению в уши пихать!!! Неужели нельзя не отключая, просто уменьшить подачу тепла, снизить температуру теплоносителя и все!!! Но нет это не выгодно!!! Как же будут они осваивать бюдже
Комментарий к новости:Заложники северной погоды и централизованного отопления
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа.02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиРост цен на репчатый лук продолжает удивлять северян-PRO ВалютуДоллар потерял почти 87 копеек, евро снизилось на 57 копеек-PRO ЭнергетикуЗаложники северной погоды и централизованного отопления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыНовые технологии потребовали увеличения госпошлины на оформление загранпаспорта и водительского удостоверения нового поколения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика