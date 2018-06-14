Отопительный сезон закончен, готовимся к следующему

Завершение отопительного сезона стало центральной темой оперативного совещания в региональном правительстве. Обсудили также вопросы вакцинации северян против клещевого энцефалита, что особенно актуально для тех, кто уезжает в отпуск в тёплые регионы России, и вопрос формирования добровольческих бригад для борьбы с пожарами.

В Заполярье приступили к опрессовкам теплосетей и подготовке к следующему отопительному сезону. Второй год подряд отопительный период в Мурманской области стал значительно длиннее запланированного. Этой теме в ходе оперативного совещания глава региона уделила особое внимание.

- Теплоснабжающие организации приступили к опрессовке сетей, во время которых уже выявлены порывы на изношенных участках, - отмечает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Там уже начаты ремонтные работы. Технологическое оборудование и инженерные сети частично выведены из эксплуатации на период подготовки к новому отопительному периоду.

Май в этом году выдался непривычно тёплым, в квартирах стало жарко, поэтому жители области завалили энергетиков просьбами о том, чтобы отопление выключили. На котельных выждали нормативные дни, муниципальные власти подписали документы о завершении сезона и подачу тепла прекратили. А вот июнь выдался холодным и даже снежным, люди начали замерзать и просить вернуть подачу тепла. Но сделать это было уже невозможно.

- Уделите внимание этой теме и объясните нашим землякам, что лето не бесконечно, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - У нас короткий этот период, поэтому важно за это время подготовиться к следующему отопительному сезону. Здесь невозможно работать в режиме авралов. Это, в конце концов, вопрос безопасности.

Ещё одной важной темой оперативного совещания в региональном правительстве стал вопрос профилактики клещевого энцефалита. В Заполярье насекомых, распространяющих инфекцию, нет, поэтому бесплатная вакцинация от недуга не предусмотрена. Те же, кто едет в регионы, где клещи водятся, процедуру могут пройти за деньги. Прививку делают в целом ряде медицинских учреждений области.

Если бы в заполярных лесах водились клещи, то это, скорее всего, отпугнуло бы многих любителей отдыха на природе, которые нередко становятся виновниками пожаров. Чтобы предотвращать такие ЧП, в регионе формируются добровольные пожарные и спасательные отряды. В области уже зарегистрированы 626 таких формирований. «Обучение добровольных пожарных производится специалистами ГУМЧС России по Мурманской области, а также специалистами ГОКУ, очно, заочно, дистанционно, - сообщил Андрей Игнатенко, и.о. председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области. В настоящее время обучение прошли более 8 тысяч человек или 91% от общего числа добровольцев.

Глава региона поручила комитету вести активную информационную работу по привлечению новых волонтеров.