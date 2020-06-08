Отопительный сезон завершён, начинается горячая пора у управляющих компаний

Стартовал этап подготовительных работ к следующему сезону.

Управляющая компания «Североморскжилкомхоз» обслуживает более 300 домов в столице Северного флота, из них 360 оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами. Времени на подготовку к следующему отопительному сезону немного. За неполных три месяца необходимо установить материалы и провести испытания внутридомовых систем отопления.

Юрий Гуров, заместитель генерального директора УК «Североморскжилкомхоз»: «В настоящее время осуществляется подготовка к осенне-зимнему периоду многоквартирных домов, находящихся в нашем управлении - идёт промывка систем отопления и опрессовка элеваторных узлов».

Необходимое оборудование и материалы уже закуплены. Это новые компрессоры, запорная арматура, трубы разных диаметров и 60 секций водоводяных нагревателей. На эти цели потрачено более трёх с половиной миллионов рублей.

Юрий Гуров, заместитель генерального директора УК «Североморскжилкомхоз»: «У нас сформированы бригады для производства указанных работ, зарезервированы денежные средства на случай необходимости покупки нужных материалов, которые возможны при производстве работ».

Все работы по подготовке к следующему отопительному сезону уже согласованы с органами местного самоуправления, а графики отключения горячей воды с ресурсоснабжающими организациями.