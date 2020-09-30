Отопление – «горячая линия» разогрелась!

В этом году отопительный сезон для жителей Мурманской области начался 4 сентября. С этого момента почти 4 тысячи сообщений о проблемах с подачей тепла в квартиры поступило на «горячую линию» ЖКХ и портал «Наш Север».

Чтобы оставить заявку на портале, необходимо зарегистрироваться, выбрать категорию для обращения и заполнить форму. Сейчас на контроле в статусе «Запланировано» находятся 90 обращений граждан.

Сообщить о проблеме северяне также могут на бесплатную «Горячую линию ЖКХ». В нерабочее время есть возможность оставлять обращения на автоответчик. Специалисты линии уже приняли 3277 сообщений граждан.