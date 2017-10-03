Отопление, доступная среда и призывная кампания – состоялось оперативное совещание в правительстве Мурманской области

Как начался отопительный сезон в регионе? Простят ли дефицитной казне Мурманской области долг? Станут ли люди с ограниченными возможностями чувствовать себя комфортнее в своих домах? На эти и другие вопросы искали ответы на оперативном совещании в областном правительстве.

По информации специалистов Государственной жилищной инспекции Мурманской области, неподключенных к теплоснабжению домов в регионе нет. Начало отопительного сезона проходит в штатном режиме, без существенных нарушений. Тем не менее, беспроблемным «вход» в осень и зиму назвать нельзя, ведь настройка, отладка и устранение проблем занимает несколько месяцев, а обращения на плохую работу коммунальщиков до сих пор поступают с завидной регулярностью.

- С момента окончания периода проведения регулировки, то есть с 18 сентября, поступило 1336 обращений о частичном отсутствии отопления в домах, - отметила во время совещания Алёна Кузнецова, руководитель Государственной жилищной инспекции региона. - В прошлом году за тот же период было 803 жалобы, есть рост на 66%. Основная причина - жители не могут дозвониться в аварийно-диспетчерские службы компаний или муниципалитетов.

Главный жилищный инспектор отметила, что жителям области, порой, легче дозвониться в диспетчерскую самой инспекции. А вот плохую работу управляющих организаций с обращениями граждан эксперты связывают с нехваткой кадров в штате последних. Ещё один вопрос, рассмотренный участниками оперативного совещания в правительстве региона, касался доступности жилых помещений для инвалидов.

- В Мурманской области создана региональная и 28 муниципальных комиссий, которые проводят обследования таких жилых помещений, - сообщила Мария Бородина, заместитель министра энергетики и ЖКХ региона. – Эта работа ведётся в соответствии с планом, который разработало министерство и утвердили органы местного самоуправления.

Комиссии обследовали около семисот домов и квартир, где проживают инвалиды. Властям осталось определить источники финансирования тех работ, которые действительно необходимы, чтобы обеспечить свободный выход на улицу или свободное пространство для передвижения по комнатам, какое необходимо спецоборудование.

Ещё один вопрос, затрагивающий финансовые траты, в повестке был связан с реструктуризацией бюджетных кредитов регионов.

- Вторая волна реструктуризации бюджетных кредитов ожидается после 2019 года. Объёмы выплат по бюджетным кредитам снизятся ещё раз вдвое и, таким образом, общий срок реструктуризации составит 12 лет, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Участники встречи обсудили и вопросы начала осенней призывной кампании, которая стартовала 1 октября. В комиссариатах уверены, что 704 новобранца во время, когда военная служба стала престижной и необходимой для карьерного роста, набрать не составит труда. При этом больше половины сочников останутся в войсковых частях и подразделениях Мурманской области.