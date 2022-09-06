Отопление в Мурманске запущено, «горячая линия ЖКХ» работает

На регулировку систем управляющим кампаниям даётся 5 суток, которые истекают 6 сентября. Учитывают ли при этом выходные дни, не известно, но специалисты обслуживающих организаций вряд ли работали в субботу и воскресенье.

Несмотря на то, что отопления в жилых домах Мурманска начали давать 1 сентября, батареи стали горячими далеко не во всех квартирах.

На регулировку систем управляющим кампаниям даётся 5 суток, которые истекают 6 сентября. Учитывают ли при этом выходные дни, не известно, но специалисты обслуживающих организаций вряд ли работали в субботу и воскресенье.

Если в вашей квартире по-прежнему нет отопления, сообщить об этом можно по телефону «горячей линии ЖКХ» или же в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.