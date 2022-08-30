Отопление в жилые дома Мурманска начнут подавать с 8 часов 1 сентября

Стоит отметить, что процесс подачи тепла в многоэтажки зависит от управляющих компаний, которые фактически подключают каждый дом вручную. Процесс этот небыстрый и занимает несколько дней.

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Мурманска.

Стоит отметить, что процесс подачи тепла в многоэтажки зависит от управляющих компаний, которые фактически подключают каждый дом вручную. Процесс этот небыстрый и занимает несколько дней.

При этом из-за завоздушивания сетей горячими могут быть не все батареи одномоментно. Настройкой их занимаются жилищные организации.

Напомним, в образовательные и социальные учреждения города тепло начали подавать с 29 августа.