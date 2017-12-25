Отправить ребёнка за границу

В новогодние праздники многие жители Мурманской области сидеть дома не хотят. Если взрослым отправиться на отдых удаётся не всегда, то детей стараются отправить на каникулы даже за границу. Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району напоминает, какие документы должны быть с собой у несовершеннолетнего, чтобы его беспрепятственно выпустили из страны.

Если ребёнок отправляется за границу без сопровождения взрослых, ему требуется нотариально заверенное согласие на выезд от одного из законных представителей. Родители или опекуны должны указать, сколько несовершеннолетний пробудет за пределами страны и куда именно направляется. Информацию необходимо как можно больше конкретизировать. Размытая формулировка послужит основанием для отказа. Также не выпустят ребёнка за границу, если один из его представителей возражает против выезда и подаст соответствующее заявление в пограничный орган.