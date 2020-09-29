Отправиться на машине за покупками, а уйти домой пешком

Такая ситуация вполне реальная, если у вас есть долги и вы находитесь в чёрном списке приставов. Судебные исполнители провели очередной рейд по парковкам и с помощью программы «Дорожный пристав» вычислили автомобили должников.

Листовка от приставов – такой сюрприз, выйдя из магазина, можно обнаружить на лобовом стекле своего автомобиля. Но если долгов у вас нет, то нет и повода для волнений.

Анастасия Ильяди, судебный пристав-исполнитель ОСП Октябрьского округа: «Эта мера, направленная на профилактику, чтобы люди понимали, как можно узнать о своих долгах и как их оплатить».

Кому - профилактика, а кому - скандалы на парковках. Например, семейная пара встречи с приставами возле одного из торговых центров в Мурманске явно не ожидала. Как и перспективы лишиться машины за долги. А их – свыше миллиона рублей: перед кредиторами, налоговой инспекцией и, конечно же, коммунальщиками.

Должница и её спутник пытаются пробиться к авто, чтобы закрыться в нём до приезда эвакуатора. Приставы не позволяют – горький опыт общения уже есть. Эту машину недавно арестовали, но водитель успел сесть за руль и скрыться. В этот раз автомобиль все же отправился на штраф-стоянку. И, вероятнее всего, уйдёт с торгов, вырученные деньги с которых пойдут в пользу взыскателей. Ведь по закону у владелицы всего 10 дней, чтобы рассчитаться по долгам.

Анастасия Ильяди, судебный пристав-исполнитель ОСП Октябрьского округа: «Не стоит пытаться заблокироваться в автомобиле, оказывать сопротивление сотрудникам при исполнении. Если сумма очень большая, если судебный пристав ни разу с момента возбуждения не видел вас в лицо, то, конечно, транспортное средство будет арестовано и направлено к нашим хранителям».

Вычислять машины должников на парковках стало проще благодаря аппаратно-программному комплексу «Дорожный пристав». Считать с помощью сканера номера машин и сверить их с базой неплательщиков – дело нескольких секунд.

Анастасия Ильяди, судебный пристав-исполнитель ОСП Октябрьского округа, младший лейтенант: «При установлении автотранспортного средства, которое числится за должником, мы проверяем сумму задолженности. Если она превышает три тысячи рублей, то мы арестовываем автотранспортное средство».

Копить долги – себе дороже. Приехав за покупками в торговый центр, можно уйти домой пешком. Что и пытаются донести до граждан приставы, особенно в период пандемии: никакие ограничения по арестам на автомобили не распространяются.