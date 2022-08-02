Отпуск с приключениями! В Шекснинском районе Вологодской области найдена пропавшая вместе с детьми жительница Мончегорска

Семью заметил лётчик, участник спасательной операции. Пропавшие люди были найдены вечером 1 августа в Шекснинском районе возле урочища Беспутово, а сигнал о ЧП поступил в экстренные службы 30 июля.

К поисковым работам помимо спасателей МЧС привлекли полицию и волонтёров. Использовались специальная техника и воздушные транспортные средства.

Семью заметил лётчик, участник спасательной операции. Пропавшие люди были найдены вечером 1 августа в Шекснинском районе возле урочища Беспутово, а сигнал о ЧП поступил в экстренные службы 30 июля.

«Женщина с детьми приехала на отдых и решила показать ребятам родные места. Дорога, по которой они отправились, за долгие годы сильно изменилась, и семья заблудилась», – прокомментировал ситуацию губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Врачи скорой медицинской помощи доставили жительницу Мончегорска и её детей в больницу для оценки состояния здоровья и оказания необходимой помощи. Женщина с сыном отпущены домой, их состояние удовлетворительное, а девочка осталась под наблюдением медиков.