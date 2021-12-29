У ребят из Мурманского центра социальной помощи семье и детям сейчас самые щедрые на подарки и события дни. В гости к ним приезжают друзья, все привозят с собой подарки. В этот раз в гости пришли представители группы «ВКонтакте» «Регион51» и Центра молекулярной диагностики.

Что ни день, то праздник! То полицейские придут поздравить с наступающим Новым годом, то губернатор заглянет.

Ребята Мурманского центра социальной помощи семье и детям в эти предпраздничные дни вниманием не обделены. Константин, один из воспитанников, вообще провёл целый день с Андреем Чибисом: сходил с ним в кино и посмотрел, где работает губернатор. Такое желание парень загадал Деду Морозу.

На этот раз к ребятам приехали блогеры от группы «ВКонтакте» «Регион51» и представители Мурманского центра медицинской диагностики. Встретили их ребята песней: «Новый год, Новый год, ёлки, шарики, хлопушки. Новый год, Новый год, дискотека, серпантин. Новый год, Новый год - всем подарки под подушку. Отпускать Новый год никуда мы не хотим».

С собой гости привезли сладкие сюрпризы, которые тут же и вручили детям. Также команда «Регион51» пообещала прийти сюда ещё раз на Масленичной неделе и устроить для малышей очередной праздник.

Марина Волкова, генеральный директор Центра молекулярной диагностики: «Предновогоднее торжество, дети ждут чудес, подарков. Поэтому мы совместно с «Регион Медиа Тим» приехали поздравить деток, которые находятся в социальном центре помощи семье и детям, подготовили подарки каждому из них. Они исполнили нам прекрасную песню, мы были безумно рады видеть улыбки на их лицах, рады, что мы смогли их поздравить и немножко порадовать».

С наступлением Нового года праздник у малышей не завершается. На январских каникулах их ждут множество интересных мероприятий.

Светлана Гаращенко, директор Мурманского центра социальной помощи семье и детям: «У нас всегда планируются мероприятия, как силами сотрудников центра, так и силами волонтёров. Выезды в лазертаг, посещение покатушек на ватрушках. Достаточно обширная программа нас ожидает».

В общем, скучно малышам не будет. Впереди у них ещё много смеха, радости и позитивных эмоций. Праздничный отдых обещает быть не только интересным, но и активным.