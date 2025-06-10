Отпускная пора: в Мурманске вновь открыли гостиницу для растений

Этот проект позволяет принести на «передержку» свой любимый цветок, за которым будут ухаживать профессиональные цветоводы во время вашего отъезда.

В Доме культуры «Первомайский» областного центра открыла свои двери «гостиница» для цветов. Северяне приносят свои домашние растения специалистам ДК на время своего отпуска или отъезда по делам, а после смогут их забрать.

Анастасия Иммель, директор Дома культуры «Первомайский»: «В этом году мы не ожидали, что гостиница будет пользоваться популярностью, но уже в апреле нам начали писать сообщения «ВКонтакте» о том, что, ребята, мы ждём, обязательно открывайте гостиницу».

Северяне приносят самые разнообразные растения - от комнатной пальмы до клеродендрума. За каждым цветком нужен особый уход, а каждый любящий хозяин, как правило, оставляет памятку.

Анастасия Иммель, директор Дома культуры «Первомайский»: «Каждый день, конечно, мы опрыскиваем и поливаем. Есть ещё такая история о том, что растения приносят зараженные. Люди не знают о том, что они заражены, а мы их обрабатываем для того, чтобы другие растения не были под паразитами».

Гостиница для растений будет работать до 23 августа. Однако, есть и те, кто не забирает свои цветы и оставляет их в гостинице. Так проект по передержке постепенно превращается в «плантс-кроссинг», где северяне могут забрать не только свой цветок, но и оставшийся без попечения, или поменять одно растение на другое.