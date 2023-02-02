Отравленному еноту из мурманского тайм-кафе требуется переливание крови

Несколько дней назад в городском тайм-кафе неизвестный подсыпал яд животному. За жизнь малышки Урсулы борются ветеринары и переживают все северяне.

В маленьком тайм-кафе сейчас всего три енота Сэм, Ева и Молли. Ночью животных возили в Мончегорск, где проверяли, подходит ли их кровь для переливания подруге Урсуле, которую неизвестный отравил крысиным ядом. Чуда не произошло, на проверку совместимости отправили остальных собратьев. Малыши сейчас не очень активны, потому что страдают из-за отсутствия подруги. Урсула находится в ветклинике, где врачи её спасают от смерти.

Виктория Василенко, администратор тайм-кафе: «Ситуация произошла четыре дня назад, когда первые признаки появились. Животное вело себя не как обычно: была слабость, жидкий стул, отклонения, которых не должно быть в обычной жизни енотов. Далее мы отвезли её в клинику в Мурманске, оказали ту помощь, которую на тот момент посчитали нужной».

Еноту сначала стало лучше, а потом вновь состояние ухудшилось. Больше мурманские врачи помочь не смогли, экзотические животные не их профиль. Поэтому Урсулу пришлось везти Мончегорск. Сейчас малышке ставят капельницы, поддерживают жизнь. Она очень слаба и почти не двигается.

Виктория Василенко, администратор тайм-кафе: «Конечно, таким как был, енот, уже маловероятно станет. Может быть, будут какие-то отклонения или судороги. На характер и поведение животного это не повлияет, но физические отклонения может быть будут».

Сотрудники тайм-кафе надеются на её спасение. Ведь однажды им это уже удалось. Когда Урсуле было 3,5 месяца, они вырвали её из рук смерти на пушной ферме. И чудо может случиться снова, ведь найден донор крови – собака. Её кровь не на 100% совместима, но у енота остаётся мало времени на спасение.

Пока врачи борются за жизнь маленькой Урсулы, полиция ищет того, кто сотворил с ней это. И виновный будет наказан по всей строгости закона.