Отремонтированная муниципальная квартира ждёт новых жильцов

Ещё одна просторная и отремонтированная муниципальная квартира в Первомайском районе готова к заселению. Качество выполненных работ проверил глава города Андрей Сысоев.

Вот так выглядела ванная комната в одной из муниципальных квартир до ремонта. Теперь её не узнать. Помимо отделки, рабочие заменили сантехнику, проводку и электрические приборы, а также установили новые окна и двери во всей квартире.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Вот эта квартира, она чуть больше 50 метров – стандартная. Её распашонкой называют в народе. Качество меня очень устраивает. Очень серьёзные требования к поставщикам этой услуги, к подрядчикам».

Пока у этой светлой двухкомнатной квартиры нет хозяев, но совсем скоро ключи от неё получит семья из трёх человек, которым это жильё просто необходимо.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Сейчас квартира ждёт распределения, мы её смотрим и одновременно оформляются документы для того, чтобы её предоставить в очередь для социального найма. Её получат те люди, которые являются очередниками у нас, семья из трёх человек заедет в эту квартиру».

Ремонт оставшихся без хозяев помещений и передача их горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, – одно из направлений обеспечения мурманчан комфортным жильём. В 2020 году было отремонтировано 87 муниципальных квартир, которые вскоре станут для кого-то новым уютным домом.