Отремонтированные дороги Мурманска порадуют автовладельцев

В Октябрьском округе города Мурманска преображается проезжая часть. Для автолюбителей поездки по отремонтированному дорожному полотну станут не только приятными, но, самое главное, безопасными.

На улице Маклакова многолюдно, а шум работающей дорожной техники нарушает тишину. Такие временные неудобства совсем не мешают жителям ближайших многоэтажек, а тем более, автолюбителям. Здесь проводится масштабная реконструкция проезжей части.

Во время рабочего объезда глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев отметил, что важно не только соблюсти сроки ремонта, но и уделить особое внимание деталям. «Колодцы - это одна из проблем во время ремонта дорог, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - На мой взгляд, это сложное сооружение, при ремонте надо его выставить так, чтобы не чувствовать колесами неровности. Здесь мне показалось, что примыкание не очень качественное».

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрен ремонт дорог и тротуаров на 27 объектах. Сейчас замена асфальта также проходит по улицах Скальной и Старостина.