Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота провёл в Охотском море учение по противолодочной обороне

Экипаж корабля «Вице-адмирал Кулаков», входящего в состав отряда, отработал комплекс мероприятий по поиску подводных лодок с помощью гидроакустического вооружения, а также с применением противолодочного вертолёта Ка-27.

Силы Северного флота принимают участие в манёврах «Восток-2018» в составе арктической группировки, для участия в которых подразделения совершили переход из основного пункта базирования на Кольском полуострове в район проведения учений по Северному морскому пути. За время похода с 8 августа корабли и суда прошли более 5 тысяч морских миль и выполнили задачи нескольких тактических учений в Арктике.