День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.02.23 19:30
Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас француза с тонущей яхты
С яхты сняли одного человека и его собаку. Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике. Во время шторма его яхта вышла из строя и начала тонуть. Сам починить её он не смог и подал сигнал бедствия.
Экипаж танкера «Кама» из состава группы кораблей СФ, выполняя дальний поход в Атлантическом океане, принял аварийный сигнал с яхты. Для оказания помощи судно Северного флота направилось в район аварии.
С яхты сняли одного человека и его собаку. Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике. Во время шторма его яхта вышла из строя и начала тонуть. Сам починить её он не смог и подал сигнал бедствия.
Мужчине оказали первую медицинскую помощь и скоро доставят в ближайший порт.
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Арина
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