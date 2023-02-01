Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас француза с тонущей яхты

С яхты сняли одного человека и его собаку. Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике. Во время шторма его яхта вышла из строя и начала тонуть. Сам починить её он не смог и подал сигнал бедствия.