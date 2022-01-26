Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Баренцево море на учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск

В составе отряда действуют ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения.

В ходе учения они отработают вопросы взаимодействия, совместно будут решать задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и защищать российские национальные интересы в Мировом океане.

Тренировки охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Всего к участию планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.