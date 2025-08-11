День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.25 19:30
Отряд боевых кораблей Северного флота отправился в дальний поход по морям Ледовитого океана
Перед выходом на борту большого противолодочного корабля «Североморск» состоялся торжественный митинг, моряков на выполнение поставленных задач напутствовал командир корабля.
В составе отряда большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов».
Основная цель - обеспечение безопасности морского судоходства и других видов экономической деятельности в Арктической зоне.
Напомним, перед походом экипажи прошли полный комплекс подготовки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
-Скоро в эфире02:05«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Редкие люди». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)ФАС предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 7 копеек, доллар теряет 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)В период отключения горячей воды молодёжь чаще мерзнет под холодным душем, а россияне 45+ подключают водонагреватели-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе