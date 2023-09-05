Отряд боевых кораблей Северного флота отработал противолодочные задачи в северных районах Баренцева моря

Моряки отработали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от лётчиков, которые выполнили поиск противника с применением гидроакустических станций.

В выполнении учебно-боевых задач приняли участие экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и ракетного крейсера «Маршал Устинов», а также противолодочные вертолёты Ка-27.

Моряки отработали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от лётчиков, которые выполнили поиск противника с применением гидроакустических станций.

Поход отряда кораблей и судов обеспечения в Арктике проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Личный состав арктической экспедиционной корабельной группировки уже отработал эпизод учения по защите островной зоны и морского побережья на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

С начала похода кораблями и судами отряда пройдено более 4 тысяч морских миль. В ближайшее время группировка продолжит решать задачи по защите интересов России в Арктике и действовать в северных районах Баренцева моря в соответствии с планами дальнего похода.