Отряд боевых кораблей Северного флота провёл учение по обеспечению безопасности экономической деятельности России в Баренцевом море

Отряд кораблей Северного флота, находящийся в арктическом походе, провёл учение по разрешению кризисных ситуаций в восточных районах Баренцева моря. По легенде учения, большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», возглавляющий группу, получил информацию от оперативной службы о действиях неизвестного судна-нарушителя, выполняющего опасные маневры.

Экипаж «Кулакова», выполнив предупредительные выстрелы артиллерийским вооружением корабля, принудил судно-нарушитель остановиться и лечь в дрейф. В его роли выступило спасательное буксирное судно «Алтай».

Группа антитеррористической деятельности из состава отдельной бригады морской пехоты была доставлена на борт буксира двумя быстроходными лодками.

Морские пехотинцы нейтрализовали нарушителей и задержали их.

Вторая группа морпехов отрабатывала такие же действия с использованием корабельного вертолёта Ка-27.

Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа и выполняется в рамках комплекса, направленного на обеспечение защиты интересов России в высоких широтах. Планируется, что экспедиция продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.