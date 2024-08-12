Отряд боевых кораблей Северного флота провёл учение по обеспечению безопасности экономической деятельности России в Баренцевом море
Экипаж «Кулакова», выполнив предупредительные выстрелы артиллерийским вооружением корабля, принудил судно-нарушитель остановиться и лечь в дрейф. В его роли выступило спасательное буксирное судно «Алтай».
Группа антитеррористической деятельности из состава отдельной бригады морской пехоты была доставлена на борт буксира двумя быстроходными лодками.
Морские пехотинцы нейтрализовали нарушителей и задержали их.
Вторая группа морпехов отрабатывала такие же действия с использованием корабельного вертолёта Ка-27.
Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа и выполняется в рамках комплекса, направленного на обеспечение защиты интересов России в высоких широтах. Планируется, что экспедиция продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.