Отряд боевых кораблей Северного флота, выполняющий задачи арктического похода, прибыл в Дудинку

Экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» завершили переход от Диксона по реке Енисей.

Ранее отряд выполнил ряд задач в Баренцевом, Норвежском и Карском морях. Моряки организовали учения по обеспечению безопасности морской экономической деятельности России и разрешению кризисных ситуаций, выполнена высадка морского десанта на необорудованное побережье в заливе Дежнёва архипелага Земля Франца-Иосифа.

Корабли также приняли участие в совместном стратегическом учении «Запад – 2025».

Во время пребывания военных Северного флота на Таймыре был спланирован ряд патриотических и культурно-досуговых событий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На большом десантном корабле «Александр Отраковский» развернута выставка «Сила в Правде». Встреча североморцев у причала порта Дудинка состоялась в соответствии с традициями и обычаями коренных народов Таймыра.