Отряд боевых кораблей Северного флота завершил дальний арктический поход и вернулся в Североморск

На пирсе моряков встретили согласно всем традициям.

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота завершил задачи дальнего похода в Северном Ледовитом океане и вернулся в родную гавань – Североморск.

Доклад командира отряда Станислава Варика принял начальник штаба Северного флота Эдуард Михайлов. На пирсе он поблагодарил за службу отличившихся военнослужащих, вручил им награды и грамоты.

Также моряков встречали представители командования Северного флота и Кольской флотилии разнородных сил, представители администрации города и сослуживцы. Как всегда особую теплоту мероприятию добавили родные и близкие, ждущие на пирсе отцов и мужей, вернувшихся из дальнего паохода.

Это уже четырнадцатый арктический поход Северного флота. Он длился 58 дней. Группировка кораблей и судов за это время прошла более 10000 миль. География также впечатляет: поход был от архипелага Земля Франца-Иосифа до Северной Земли.

Станислав Варик, командир отряда боевых кораблей и судов Северного флота: «Наиболее эмоционально значимым стало посещение Земля Франца-Иосифа … Было достаточно сложно, но всё решено успешно».

Североморцы добрались до широты 83 градуса, а это рекордные показатели для боевых кораблей. Такой поход многим запомнится.

Дмитрий Подгорный, старший помощник большого десантного корабля «Североморск»: «Служу не первый год, но арктический поход в моей жизни в первый раз … Было приятно оценить природу наших северных земель».

Североморцы успешно выполнили задачи в ходе совместного стратегического учения «Запад», провели тренировку по защите островных и континентальных территорий, объектов морской экономической деятельности, обеспечили безопасность судоходства и завершили патриотическую акцию «Сила в Правде» на Таймыре.