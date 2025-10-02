Отряд боевых кораблей Северного флота завершил выполнение военно-патриотических мероприятий на Таймыре

Они были посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Главным событием стала агитационно-пропагандистская акция Северного флота «Сила в Правде». Её провели на большом десантном корабле «Александр Отраковский» в городе Дудинка. Акцию посетили более 3800 жителей Долгано-Ненецкого района и Норильска.

Посетители выставки узнали об объединениях и соединениях Северного флота, героях специальной военной операции и событиях Великой Отечественной войны. На борту корабля 122 юных жителя Дудинки и Норильска приняли в ряды «Юнармии», 42 из них зачислены в юнги.

Также североморцы приняли участие в организации и проведении военно-спортивных юнармейских игр «Арктика-2025». А на ледовой арене Дудинки команда по хоккею с шайбой отряда боевых кораблей приняла участие в благотворительном матче с командой «Таймыр». В ходе него удалось собрать более 100 тысяч рублей на нужды таймырских участников специальной военной операции.

Также воины-североморцы и жители Дудинки развернули самую большую копию Знамени Победы. Её доставили на борту большого противолодочного корабля «Североморск».

Далее корабли Северного флота продолжат действовать в Арктике в соответствии с планом арктического похода. В ходе него военнослужащие отрабатывают задачи по обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности России в Арктике, обороне континентальных и островных территорий, стратегически важных объектов, противодействию незаконным вооруженным формированиям.