Отряд кораблей Северного флота отправился в поход по морям Северного Ледовитого океана

Там они проводят командно-штабную тренировку.

Корабельная группировка Северного флота отправилась в поход по морям Северного Ледовитого океана. В состав группировки вошли большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

Программа тренировок, которые запланировано провести в походе, обширна. Например, военных моряков ждут учения по оказанию помощи судам, терпящим бедствие.

Станислав Варик, командир отряда боевых кораблей Северного флота: «Спланированы учения по охране трассы, обороны кораблей и судов отряда, по обеспечению безопасности судоходства, морской экономической деятельности в Арктической зоне, по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике».

Подобные тренировки регулярны для военнослужащих Северного флота. В предыдущие годы корабли-участники арктических экспедиционных походов не раз проводили учения по высадке морского десанта на арктическое побережье, защите островных территорий, обеспечению безопасности морских ледостойких стационарных платформ.