Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», вышел из порта кубинской Гаваны

За время пребывания в порту экипажи приняли участие в протокольных, торжественных и памятных мероприятиях, в том числе, посвящённых Дню России.

Значимым событием для военнослужащих Северного флота стало посещение фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и атомного ракетного подводного крейсера «Казань» президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем.

В рамках культурной программы российские военные моряки посетили центр исторического наследия Фиделя Кастро, военно-исторический комплекс «Морро-Кабанья». В военно-морской академии «Гранма» североморцы приняли участие в товарищеском футбольном и волейбольном матчах с кубинской стороной.

После выхода из территориальных вод Республики Куба отряд кораблей продолжит выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода.

Стоит отметить, что за действиями моряков пристально наблюдают другие страны. В день выхода, например, в районе кружил американский патрульный противолодочный Boeing.