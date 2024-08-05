Отряд кораблей Северного флота вышел в поход по морям Северного Ледовитого океана

Этот поход уже 13-й по счёту. В составе отряда – осуществляющий управление силами большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

В Арктике отряду кораблей предстоит пройти семь морей, побывать в Северном Ледовитом океане и провести порядка 20 тактических и корабельных учений, в том числе в районах трассы Северного морского пути.

В поход североморцы взяли икону покровителя моряков – Святого Праведного Фёдора Ушакова, переданную экипажу Епархией.

Накануне выхода в дальний поход на борту «Кулакова» состоялся митинг и молебен. Планируется, что этот поход Северного флота продлится около двух месяцев.

Станислав Варик, командир отряда боевых кораблей Северного флота: «Предусматривается планом похода выполнение ракетно-артиллерийских боевых упражнений, высадка морских десантов на необорудованное побережье. Но основная задача отряда боевых кораблей - это, прежде всего, оборона морских коммуникаций, морской экономической деятельности нашего Арктического района. Предусмотрены также отработка взаимодействия и проведение учений с силами дальней противолодочной авиации, с силами береговых ракетных войск».