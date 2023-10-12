Отряд кораблей Северного флота завершил дальний поход в Арктике и вернулся в главную базу – Североморск

За это время моряки прошли более 10000 миль. Крайней точкой экспедиции стало Восточно-Сибирское море.

В Североморске состоялась встреча отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота, который завершил 12-й арктический поход по морям Северного Ледовитого океана. На причалах территории военного городка их ждали оркестр, сослуживцы, воспитанники Мурманского Нахимовского военно-морского училища, родные и близкие.

Начальник штаба флота поздравил североморцев с возвращением домой. Он отметил, что завершившийся поход ещё раз доказывает, что Северный флот успешно решает задачи по защите национальных интересов России в Арктическом регионе, одна из которых – обеспечение безопасности на трассе Северного морского пути.

По традиции, командирам большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого десантного корабля «Александр Отраковский» и капитанам судов обеспечения - спасательного буксирного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Сергей Осипов» вручили жареных поросят, а отличившимся морякам – награды и грамоты.

Напомним, двенадцатый арктический поход Северного флота начался 10 августа и продлился 64 дня. Арктическая группировка под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева за это время прошла более 10000 миль. География похода охватывает акватории арктических морей от архипелага Земля Франца-Иосифа до Новосибирских островов.

Олег Голубев, руководитель арктической группировки, заместитель командующего Северным флотом: «Одинаковых походов в Арктике нет».

Во время экспедиции североморцы провели ряд учений по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, взаимодействовали с тактическими группами Северного флота, находящимися на постоянной основе на островах Земля-Александры и Котельный в Северном Ледовитом океане. Также был проведён комплекс учений по обеспечению безопасности морского судоходства. На островах Беннета и Генриетты в Восточно-Сибирском море, моряки установили памятные знаки в честь русских первопроходцев.

За время пребывания на Таймыре военнослужащие выполнили большую культурную и военно-патриотическую программу - провели уроки мужества в учебных заведениях Дудинки. Корабли Северного флота посетили более 3000 жителей Крайнего Севера, 136 таймырских школьников были приняты в ряды «Юнармии».