День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.06.24 19:30
Отряд кораблей Северного флота завершил учение по применению высокоточного ракетного оружия и прибыл в порт Гавана с неофициальным визитом
За несколько часов до захода в порт столицы Республики Куба корабельная группа Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков» и атомного подводного ракетного крейсера «Казань» завершила учение по применению высокоточного ракетного оружия.
Экипажи отработали применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, на удалении свыше 600 километров.
В Гаване в ближайшие несколько дней экипажи кораблей и судов обеспечения примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями.
Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал Горшков», совершил трансатлантический переход. Такой же переход в подводном положении совершил и экипаж подлодки «Казань». Корабли вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными «Оникс».
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Последние комментарии
Viktor Pavlov
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михаил
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