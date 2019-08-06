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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.19 19:30

Отряд кораблей СФ ушёл в плановый поход в Северный Ледовитый океан

Под руководством командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева арктическая группировка Северного флота вышла в восьмой плановый поход по морям Северного Ледовитого океана.

В экспедиции принимают участие не только десантные и противолодочные корабли, но и спасательное буксирное судно, и ледокол «Илья Муромец». Корабли и суда обеспечения вышли из пунктов постоянного базирования – Североморска и Мурманска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море.

За несколько дней до начала похода экипажи отработали слаженность совместных действий в Баренцевом море. Провели учение по связи, а также ряд тренировок по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие. Перед выходом в море на борт десантных кораблей была погружена техника морской пехоты и арктической мотострелковой бригады.

Планируется, что экспедиция продлится в течение двух месяцев и будет проходить в основном в акватории Баренцева и Карского морей. Североморцы примут участие в нескольких высадках сил морского десанта на необорудованное побережье в Арктике, проведут учение по охране важного промышленного объекта, отработают ряд противолодочных задач, выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

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