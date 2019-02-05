Отряд специального назначения защитит Североморск от диверсантов

В Североморске на боевое дежурство заступил отряд специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами.

Главная задача бойцов - обеспечить безопасность боевых кораблей, в числе которых флагман Северного флота - тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».

А во время возможного нападения на территорию военно-морской базы СФ и с моря, и со стороны берега отряд будет выполнять функции подразделения быстрого реагирования.

В состав группы вошли военнослужащие по контракту, в том числе водолазные специалисты, которые уже имеют опыт службы в подразделении специального назначения. На вооружении антидиверсионных сил стрелковое автоматическое оружие, предназначенное для применения и на воздухе и под водой, водолазное снаряжение и быстроходные лодки для патрулирования охраняемой акватории.