Отряд сторожевых кораблей Пограничного Управления ФСБ России по западному арктическому району вышел из Мурманска для несения дежурства в высоких широтах

Ведомство поделилось записью, на которой отряд идёт по Кольскому заливу. Складывается впечатление, что корабли участвуют в параде.

Пограничников легко отличить от тех же судов военных флотов России по характерной бело-синей раскраске и хорошо заметной надписи «Береговая охрана».

Патрулирование дальних морских зон, которым и в этот раз будет заниматься отряд, как и охрана морских границ государства, это рядовая для пограничников задача.