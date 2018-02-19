Отшумела, отгуляла Масленица

Музыка, конкурсы, призы и конечно улыбки северян. Один из самых солнечных и радостных дней в году - Масленница – прошла с особым размахом. Помимо главного воскресного праздника, в субботу были организованы гуляния в каждом из микрорайонов города.

Под ритмичные народные песни у Семёновского озера водят хороводы, представить такое больше 10 лет назад было невозможно. Во время перестройки было не до праздников, а ещё раньше такие торжественные события были под запретом. Поэтому удивительно, что некоторые жители Мурманска сохранили семейные традиции отмечать Масленицу с раннего детства.

Для детей такой праздник событие особенное, ведь Масленица это не только блины, с которыми она в основном ассоциируется в народе, но ещё и массовые гуляния, песни, пляски, выступления народных коллективов и, конечно же, чучело - символ обновления и смены времён года. Кончено на столбы за призами сейчас никто не забирается, но подвижные конкурсы всё равно есть.

Праздник подарил море радостных эмоций и детям, но и взрослым. Однако, на этом праздничные торжества не завершаются, впереди Широкая Масленица.