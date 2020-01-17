Отставка правительства Российской Федерации на планах по развитию Кольского Заполярья не отразится

Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Руководитель региона вместе с кабинетом министров обсудил планы по реализации указов президента.

В среду вечером после выступления Владимира Путина перед Советом Федерации правительство России всем составом отправилось в отставку. Это событие, тем не менее, на проекты, которые реализуются в Мурманской области, никак не повлияет. Об этом журналистам сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с руководителями региональных министерств.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я убеждён и сделаю всё, чтобы никаких затяжек, проволочек и так далее не случилось. Потому что мы в активной фазе их реализации и готовности. Поэтому я никоим образом не вижу никаких рисков, связанных с изменением состава правительства».

Вместе с министрами губернатор Мурманской области обсудил планы по исполнению указов президента. В частности, для этого понадобится дополнить созданную ранее программу «На Севере – жить!». Часть мер планируется предпринять, не дожидаясь дополнительного федерального финансирования.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Решение, которое я вчера озвучил, это решение по повышению зарплат педагогам. Что это значит? Это значит, что мы с 2400 рублей региональную выплату классным руководителям до 8 тысяч рублей повышаем. Мы до 10 тысяч рублей повышаем выплату заслуженным учителям РФ. И мы минимальную зарплату для молодых педагогов, которые приходят в школу работать, делаем не менее 35 тысяч. Сегодня, молодой педагог, который приходит, он фактически получает минимальный размер оплаты труда».

И это только областные выплаты, которое региональное правительство планирует производить без помощи федерального центра. С первого сентября этого года, согласно решению Владимира Путина, появится ещё и дополнительная выплата за классное руководство - 5000 рублей. Эти меры, уверен губернатор Мурманской области, помогут привлечь в профессию молодых специалистов и избежать кадрового голода.