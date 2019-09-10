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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.19 19:30

«Отставки будут!», - Андрей Чибис рассказал о планах на ближайшие пять лет

Андрей Чибис остаётся «На Севере жить!». Политик,  уверенно одержавший победу на губернаторских выборах, ответил на вопросы журналистов. Глава региона обозначил цели  и задачи, которые ему и его обновленной команде предстоит решить в ближайшие пять лет.

Жители Мурманской области выбрали своего губернатора. Им стал временно исполняющий обязанности главы региона, приехавший в Заполярье 5 месяцев назад, но твёрдо решивший на Севере жить Андрей Чибис. В своем первом, после выборов интервью политик поблагодарил каждого избирателя за оказанное доверие. Андрей Чибис рассказал о главных задачах, которые он планирует решить на посту  губернатора.

«В рамках подготовки стратегии развития тоже актуализируем все возможности развития экономики, развития производства, увеличения налогового потенциала, все наши ключевые отрасли, которые требуют повышения эффективности: медицина, сейчас мы антикризисный план реализуем, задача перестроить нашу медицину», - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области.

По словам Андрея Чибиса, ему и его команде предстоят годы активной, но очень интересной работы. И чтобы эта работа была максимально эффективной, глава региона намерен обновить состав правительства. В нём появятся новые лица. Отставки тоже будут. Кандидатов на вылет и точных сроков врио губернатора пока называть не стал, но заверил, что за 5 месяцев успел присмотреться к сотрудникам.

Ещё одна задача: создание «Нового Мурманска» на территории Абрам-Мыса -  научно-образовательного центра, офисов, жилья, туристической инфраструктуры. Проект поддержал президент России Владимир Владимирович Путин. Но это не значит, что об уже имеющейся в Кировске «Территории свободного развития» забудут.

Андрей Чибис поднял и проблему, требующую оперативного вмешательства. В единый день голосования политик отправился в Шонгуй, где пообщался с местными жителями и узнал, что мост для них в прямом смысле «дорога жизни». Людям приходится пробираться по обломкам. Врио губернатора намерен решить проблему в кратчайшие сроки.

Все перечисленные меры, по словам пока еще временно исполняющего обязанности губернатора, необходимы, чтобы сократить отток населения. Но Андрей Чибис уже видит позитивные комментарии и настрой мурманчан. Глава региона уверен, чтобы люди хотели «На Севере жить», поэтому  нужно создать развитую инфраструктуру, модернизировать медицину, повысить уровень престижа местного образования и дать возможность развиваться малому и среднему бизнесу. На всё это у политика есть пять лет.

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