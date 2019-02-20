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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.02.19 19:30

Отстрелялись! Наградили лучших школьников-стрелков из Александровска

В столице Заполярья наградили победителей и призеров первого ежегодного турнира по стрельбе на Кубок главы ЗАТО Александровск.

Несколько дней александровские ребята учились держать оружие и метко стрелять. Сегодня  в  клубе «Арктика» школьники собрались на торжественное закрытие первого ежегодного турнира по стрельбе на Кубок главы ЗАТО Александровск. Первое место в общем зачёте заняла старшеклассница Юля Хорольская. В будущем она мечтает стать прокурором и уже готовится к поступлению  в университет. Говорит, что отказаться от участия в соревнованиях, просто не могла.

«В первый раз, когда мы ходили тренироваться у нас в школе в тире, было немного трудно. Когда в первый раз держишь оружие в руках, то,  естественно, это немного непривычно, но потом легко, - рассказывает Юлия Хорольская, победитель турнира по  стрельбе. - Я не думала, что займу первое место, но очень рада. Обрадовалась!».

Второе место в общем зачёте заняла десятиклассница Саша Шалиткина. На турнир она попала случайно, потому что мальчики из её класса отказались участвовать. Несмотря на то, что стрелять девушка научилась несколько дней назад, оружие в руках Саша держит уверенно и предпочитает рушить стереотипы. «Многие ожидают, что девочки сейчас отстреляются, то и всё. Если она не попадет, ладно, ей простительно, она же девочка. Мне приятно осознавать, что у меня  лучше вышло, чем у других,  - делится своими ощущениями после победы Александра Шалиткина, серебряный призёр турнира по стрельбе. – При этом приятно осознавать и то, что первое место заняла тоже девочка».

С инициативой проведения турнира вышло  руководство Первого мурманского Союза компаний безопасности. Организаторы надеются, что с каждым разом в турнире будут принимать участие всё больше детей. В следующем году они планируют пригласить и девятиклассников.

«Мы эту инициативу решили поддержать, потому что это проходит в рамках патриотического воспитания, - говорит Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск, который принял участие в заключительном этапе соревнований и церемонии награждения. – Мы должны дать первые навыки  владения оружием нашим подросткам, которые нам преподавали раньше на уроках начальной военной подготовки в школах».

Оружие и экипировка манят даже тех, кто ни разу не держал пистолет в руках. Чтобы почувствовать себя героем боевика, узнать, что такое отдача  и понять, сколько усилий приложили сегодняшние победители, корреспондент «Арктик-ТВ» тоже попробовала поразить мишень с 15 метров. В заветную десятку попала, но только один раз из 8, а значит, взять пару уроков у сегодняшних победителей ей не помешает, главное, чтобы ребята согласились. 

 

Комментарии

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