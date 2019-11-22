Оттепель на улице - ударные темпы уборки на дорогах и тротуарах

Погода в столице Заполярья не перестаёт удивлять: на смену сильным морозам пришло потепление - температура поднимается выше нуля. Такая ситуация доставляет неудобства не только жителям города, но и специалистам Управления дорожного хозяйства, ведь вывозить подтаявший снег приходится круглосуточно.

Ежедневно на дороги города выходит порядка 150 единиц снегоуборочной техники. Специалисты, работая в команде, очищают магистрали города, но лестницы и остановки приходится убирать вручную. Тротуары - одни из самых проблемных участков. Из-за припаркованных на них машин уборку приходится часто откладывать.

«Сейчас наступили дни оттепели. Основное в эти дни нужно уделить внимание тротуарам, - говорит Станислав Ланин, руководитель муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Механизированным способом убрать их нельзя, соответственно приходится большие ресурсы тратить на то, чтобы убрать их ручным способом».

Помимо припаркованных на тротуарах машин специалисты УДХ столкнулись с ещё одной проблемой. Руководитель пожаловался на управляющие компании, которые некачественно содержат скатные крыши, вследствие чего на тротуарах образуется тонкий слой льда, который мешает уборке.

«Сейчас идёт скол наледи, ребята откидывают снег за бортовой камень на дорогу, ночью будем производить уборку улицы, так как движение днём сильное, - говорит ведущий инженер Ленинского округа «Управления дорожного хозяйства». - Поэтому работа запланирована в ночное время»

Специалистами УДХ уже вывезено 6,5 тысячи грузовиков снега. Чтобы расчистить проезжую часть и пешеходные зоны, на улицах города сейчас трудятся более 200 человек, это на 60 больше, чем обычно.