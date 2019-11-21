Оттепель пришла в Мурманск - пора вывозить снег

В Мурманске оттепель, температура достигает отметки выше 0. Значит, коммунальным службам необходимо быть в полной готовности. В том числе и управляющим компаниям. Представители городской власти побеседовали с руководителями организаций и обсудили планы работ на ближайшее время.

Два раза в неделю во всех округах Мурманска проходят заседания оперативных штабов, к участию приглашаются руководители организаций обслуживающих жилой фонд. Вопросов у контролирующих органов к представителям управляющих компаний много, прежде всего, они касаются качества выполнения работ.

«Основные вопросы, которые мы будем сейчас обсуждать, связаны не только с расчисткой придомовых территорий, поскольку сейчас уже такое потепление, основная задача стоит с вывозом складированного снега. И те обращения, которые поступили на текущей неделе, подтверждает то, что сейчас необходимо именно вывозить складированный снег, который собран управляющими компаниями на придомовых территориях», - говорит Игорь Корявко, заместитель начальника управления Первомайского административного округа города Мурманска.

На заседании было отмечено, что неубранные сугробы очень опасны, дети используют их в качестве горок и, заигравшись, могут выехать на проезжую часть. Поэтому сейчас особенно важно проследить, чтобы управляющие компании выполняли свою работу добросовестно.

По снегоуборке за прошедшую неделю составлено 78 материалов. С начала года в первомайском округе было рассмотрено 544 дела, а общая сумма наложенных штрафов составила около 4 с половиной миллионов рублей.