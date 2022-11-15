Самый сильный человек в мире против военнослужащей Росгвардии. Кто сильнее? Кто выносливее? Кто готов идти до конца? Отважные мурманчане стали героями третьего сезона комедийно-познавательного проекта Росгвардии «Проверка на прочность».

Ряд испытаний предстоит пройти военнослужащей Дарье Кочетковой. Их для неё подготовил самый сильный человек в мире Леон Мирошник. На необычную для себя тренировку наша участница пришла с бодрым настроем: «Леон, что мы с тобой сегодня будем делать?».

- Так как мой базовый спорт – стронгмен, то мы сегодня тебя в лайт-варианте протестим, именно в этом виде спорта.

- Отлично.

- Готова?

- Конечно.

Спортзал - место привычное для обоих участников. Дарья здесь занимается. Леон тренирует. И сегодня их пути сошлись на одной дорожке. Самый сильный человек в мире подготовил для военнослужащей упражнения, которые выполняют профессионалы.

Леон Мирошник, обладатель кубка мира по стронгмену: «Я думаю, что она полностью не осознает, что её ожидает. Так что попала она, конечно. Будет тяжело, но я уверен, что она справится».

Тренеру Леону нужно проверить на прочность, но не сломать нашу Дашу. Поэтому вес и нагрузка подобраны под неё. Сам Леон тоже не привык стоять без дела, а потому вместе с Дарьей немного размялся.

- Даша, покатаемся?

- Покатаемся!

Самыми эффектными упражнениями в ходе испытаний стали «Арм овер арм» или тяга санок с большим весом за канат, а также «Прогулка фермера» - проход с тяжестями.

- Ничего себе прогулочка...

Несмотря на трудности, с предложенными испытаниями Дарья справилась успешно. Конечно, ведь росгвардейцы сдаваться не привыкли. А ещё во время челленджа девушка отлично прокачала все группы мышц.

Дарья Кочеткова, военнослужащая Росгвардии России по Мурманской области: «Я узнала для себя новые упражнения и техники. Конечно, было трудно, но я справилась».

Леон Мирошник, обладатель кубка мира по стронгмену: «Если они проходят такую сильную подготовку, то я уверен, что безопасность общественности в надёжных руках».

Проверка завершена. За тренировку самый сильный Леон ставит Дарье твёрдую пятерку. Но на этом испытания не заканчиваются. Следующая встреча в рамках комедийно-познавательного проекта Росгвардии станет проверкой на прочность для главного в мире строгмена - Дарья приведёт его к себе на работу.

Так что продолжение следует и будет очень интересным.