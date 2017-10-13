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День за днём с «Арктик-ТВ»13.10.17 19:30

Отважные рыбаки спасли тонущих медвежат

Необычная  операция по спасению животных прошла в Карелии. Рыбаки пришли на помощь тонущим медвежатам. Медведица с детенышами переплывала озеро, но малышам не хватило сил…

Кадры спасения появились в соцсетях. На видео видно, как рыбаки вытаскивают косолапых сачком для рыбы. Одного медвежонка удалось затащить в лодку, а другого пришлось транспортировать по воде. На берегу детеныши встретились с медведицей. 

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