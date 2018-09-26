Ответы на вопросы обеспечения безопасности севера страны дают историки и краеведы

Краеведческий музей приглашает на конференцию, посвященную истории военной безопасности на Севере

27 сентября Мурманский областной краеведческий музей вновь приглашает на международную конференцию, посвященную истории военной безопасности на Севере. В ней примут участие специалисты ведущих научных учреждений России.

Такие краеведческие форумы вошли в ежегодную практику и вот уже на протяжении 30 лет собирают специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России.

- Нынешняя конференция продолжает череду масштабных, очень серьёзных, эпохальных для самого музея, как для учреждения культуры, научно – практических конференций стартовавших в 2014-2016 годах, - отметил Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Для участия в мероприятии приглашены не только видные учёные, профессора и преподаватели ведущих вузов, но и студенты старших курсов, а также учителя истории, которые тоже смогут выступить со своими докладами и презентациями. По итогам конференции к концу года будет издан сборник научных статей.

- На данное мероприятие могут прийти все интересующиеся вопросами истории, краеведения, - отмечает Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - Мы будем рады видеть и горожан, и краеведов-историков, работников-архивистов и людей, которым просто небезразлична история региона, в котором они живут.

По словам экспертов, история - это основа для анализа существующих угроз. Границы России на севере страны сейчас защищаются не в пример лучше, чем во время мировых войн, а Россия давно стала ядерной державой, но не брать в расчёт уже имеющийся опыт, как минимум, не дальновидно. Конференция продлится в краеведческом музее несколько дней.